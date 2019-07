Il "regista rock" Duccio Forzano ospite a Vado Ligure in Villa Groppallo

Arriva a Vado Ligure in Villa Groppallo il regista Duccio Forzano.

Non perdete questo appuntamento con uno dei registi più bravi del panorama nazionale. Non è un semplice incontro con un regista famoso. È un viaggio nella vita di un uomo che ha realizzato un grande sogno. “Come Rocky Balboa” è questo e molto di più... La sua firma sulle ultime edizioni del Festival di Sanremo, Che tempo che fa, Portobello, Rischiatutto, Stasera pago io, solo per citarne alcuni, arriva a Vado Ligure per uno speciale appuntamento all’interno della rassegna “I mercoledì in Villa”.

A Villa Groppallo, Mercoledì 10 Luglio, ci aspetta una serata di racconti, aneddoti, video, sorprese, tutto condito dall’umorismo e la simpatia di questo regista Rock. Ingresso gratuito e libero a tutti.