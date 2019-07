Riscopriamo le Colonie Bergamasche di Celle grazie al FAI Savona

Per domenica 8 settembre ore 10-18 la Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Savona organizza: "Ritorno alle Colonie Bergamasche" a Celle Ligure.

A grande richiesta, sarà nuovamente possibile scoprire i segreti delle Colonie Bergamasche e del suo incredibile parco. Quest’anno sarà aperto per le visite il Padiglione Gio Battista Camozzi. “Con un sussidio di 40.000 L dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, nel 1912 l’Opera erigeva accanto all’Ospizio Marino iniziale, un secondo Padiglione di 5 vasti ambienti oltre ai servizi, capace di nuovi 120 letti, portando la sede marina ad oltre 400 letti, così da poter accogliere in 4 spedizioni circa 1600 fanciulli.”

Bambini che non erano mai usciti dal loro paese salivano in treno e dopo cinque ore si trovavano in riva al mare, vivevano in un complesso di 13.000 metri quadrati e giocavano in un parco di 40.000 “parte a prato in piano– e in pendio, parte a selva di pini e di lecci”.

Il complesso era costituito anche da uno spazio lavanderia, aree ricreative, la zona cucina e il refettorio. Negli anni cinquanta viene costruito il secondo padiglione Italcementi, portando la struttura ad avere ben 6 padiglioni con 570 posti letto. La colonia bergamasca terminò la sua attività con queste modalità nel 1998. Esposizione di foto dell’Archivio Storico Fotografico sulla Città di Varazze www.varagine.it.

Visita a contributo libero a partire da 5 € (3 € per iscritti FAI)- Non è richiesta prenotazione.

Per tutte le visite è necessario indossare scarpe chiuse con suola antiscivolo (tipo ginnastica o trekking) L’ingresso esclusivamente pedonale è situato presso la Strada Statale Aurelia di Levante n.5 lato mare.

Le Colonie Bergamasche situate tra Celle e Varazze distano 15 minuti dal centro di Celle Piani e 10 minuti dal porto di Varazze seguendo la passeggiata a mare.