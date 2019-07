Savona, il 12 luglio la presentazione del progetto "Opera" per l'autoimprenditorialità

Si terrà il 12 luglio prossimo, alle ore 9,30 presso il BIC la presentazione del progetto Opera. A comunicarlo è l'assessore del Comune di Savona Maria Zunato che spiega:

”Si tratta di un progetto europeo, Opera, che promuove il supporto gratuito all'autoimprenditorialità per il reinserimento lavorativo nelle aree di crisi. A questo proposito, proprio a Savona, il prossimo 12 luglio, verrà inaugurato il primo di una serie di sportelli che verranno resi operativi a sostegno dei disoccupati in vari territori italiani (Liguria, Toscana, Sardegna) e francesi (Corsica), a cui nel corso dell’anno se ne aggiungeranno altri".

"Le 'antenne territoriali', oltre a consentire l’individuazione dei bisogni delle persone, diventeranno luoghi nei quali l’utenza potrà fruire dei servizi messi a disposizione dal progetto per creare nuove imprese e cooperative attraverso azioni di workers buy out e spin off" conclude l'assessore Zunato.