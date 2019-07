Savona, l'assessore Maria Zunato risponde al PD sull'inquinamento da traffico marittimo

Maria Zunato, assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Savona, risponde così all'interpello del Partito Democratico sull'inquinamento da traffico marittimo:

"Affinché si comprenda appieno la situazione ed il contesto in cui questa Amministrazione s'è trovata ad agire, è bene puntualizzare due fattori:

- La gestione, da parte dell'attuale Giunta, di scelte fatte dalle precedenti Amministrazioni e ricadute su questa. Si ricordi ad esempio : “la Margonara”; “la questione bitume”;il complesso equilibrio Città – Porto in tutte le sue sfaccettature, dalla viabilità/ Aurelia bis ai traffici merci ad ampio spettro.

- La riforma Renzi /Delrio che, di fatto, con l'incorporazione di Savona nel Porto di Genova, ha creato disparità nel trattamento delle figure professionali operanti nei due porti, con negativo riverbero sulla stabilità lavorativa e dei servizi nel porto di Savona. Segnatamente a questo punto,grazie all'On. Rixi, già Viceministro delle infrastrutture e Trasporti dell’attuale Governo, nonché ai nostri parlamentari liguri della Lega: Senatori Ripamonti e Bruzzone, Onn. Foscolo, Di Muro e Viviani è stato possibile presentare un Odg. approvato all'unanimità. Con esso, il Governo s'impegna a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti, anche di carattere legislativo, diretti a garantire un modello omogeneo di organizzazione del lavoro per l'intera Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Ciò, prevedrebbe quindi l'allineamento della scadenza dell'autorizzazione, ex art. 17 Legge 28 gennaio 1994 n. 84, per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Savona-Vado, alla corrispondente scadenza prevista dall'art. 9 ter del D.L. 109/2018 per il porto di Genova, estendendo al porto di Savona-Vado il contributo già previsto per il soggetto autorizzato nello scalo di Genova".