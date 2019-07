Al mare con i nostri amici quattrozampe: l'associazione Fare Ambiente veglia su Finale Ligure

Domenica il nucleo operativo delle guardie zoofile ambientali del laboratorio verde di Savona - Fare Ambiente MEE, ha iniziato il servizio spiagge, con inizio dal Comune di Finale Ligure. Servizio che consiste di pattugliare tutto il litorale e di controllare se i proprietari dei cani sono in regola con le vigenti leggi e regolamenti nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Spiega Bartolomeo Pellegrino, Responsabile Guardie Zoofile Ambientali Laboratorio Verde Savona - Fare Ambiente MEE: "Il nostro compito per ora è quello di far conoscere le regole e a cosa vanno incontro se le infrangono. Devo dire che per essere stato il primo giorno le persone controllate si sono comportate molto bene ed hanno dimostrato molto interesse per quello che facciamo. Anche i proprietari dei Bagni Marini ci hanno fatto i complimenti e si auguravano che questi controlli non fossero ristretti solo ad una giornata ed io li ho assicurati che verranno svolte per tutta la stagione estiva.

Inoltre devo annunciarvi che da sabato scorso è iniziato il 2° corso per aspiranti guardie zoofile ambientali e si protrarrà sino a tutto novembre. E per finire devo ringraziare il Direttore e il suo staff del Centro Commerciale " Le Serre" di Albenga che mi ha permesso di fare una raccolta alimentare per animali. In quella occasione abbiamo raccolto 93 pacchi per un complessivo di 160 kg tra alimenti per cani e gatti."