La Caritas Diocesana di Savona cerca volontari per l’accoglienza notturna

Caritas diocesana rinnova l’appello, divulgato già in autunno e all'inizio di luglio, per cercare volontarie e volontari per la casa di accoglienza notturna che dal 1996, grazie alla disponibilità di tanti, offre un posto letto a numerose persone senza dimora.

“Con il vostro aiuto possiamo garantire il ristoro e il riposo in un luogo accogliente e sicuro a chi altrimenti passerebbe le sue notti per strada – spiegano da Caritas – contiamo su di te!”.

Per mettersi in contatto, chiedere ulteriori informazioni o dare la propria disponibilità, è possibile contattare il responsabile all’indirizzo e-mail m.crea@comunitaservizi.org.