Stop al transito pesante sulle Albisole: ritorna l'ordinanza che blocca i camion il venerdì dalle 15 alle 21

Ritorna l'ordinanza che blocca il transito pesante sulle Albisole: da venerdì 12 luglio fino a venerdì 13 settembre sarà applicato il divieto e sarà operativo in Corso Mazzini dall'ingresso autostradale sino al mare, in via Turati e su tutto il tratto albisolese fino al ponte Sansobbia e riguarderà tutti i mezzi pesanti compresi gli autobus ad esclusione dei mezzi di linea del trasporto pubblico, dei mezzi provenienti o destinati al territorio delle Albisole, di Stella e delle località servite dalla Sp 334, nonchè i mezzi di soccorso, civili e militari.

Questa la decisione presa nuovamente dal sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, dopo l'ordinanza firmata lo scorso anno dall'ex primo cittadino Franco Orsi, con l'approvazione del Prefetto di Savona Antonio Cananà e il benestare dei comuni di Celle, Albissola Marina e Savona.

I camion in caso di uscita a Albisola Superiore verranno subito reindirizzati sulla rotatoria per farli rientrare di nuovo in autostrada, lo stesso succederà se dovessero uscire a Celle.

Per una precisa comunicazione è stata installata già dallo scorso anno una cartellonistica per impedire l'accesso sull'Aurelia.

L'orario e il giorno interessato sarà il venerdì dalle 15 alle 21.