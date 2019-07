Alassio: stasera fine lavori per la Strada Solva - Cavia

Parallelamente è stato affidato il progetto di allargamento della strada di Cavia allo studio dell’ing. Martina Obbia, per circa 30.000 euro. Una volta realizzato e approvato il progetto, si potrà procedere per stralci funzionali per allargare i punti più “sensibili” di una strada che, per frequentazione e numero di abitanti residenti, dovrà diventare la “Grand Corniche” di Alassio, dalla quale godere di scorci di incomparabile bellezza, in tutta la sua tratta, da Solva a Vegliasco.