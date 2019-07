Sulla Complanare di Savona R24, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 luglio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Savona Vado, in direzione di Genova e Torino.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: -verso Genova: Albisola, sulla A10 Genova-Savona; -verso Torino: Altare, sulla A6 Torino-Savona.