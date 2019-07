Casting a Pietra Ligure per lanciare il territorio a livello cinematografico con il film “Io sono Vera” di Beniamino Catena, il regista di Rosy Abate

Nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 luglio, la Macaia Film srl con il patrocinio della Genova Liguria Film Commission, ricerca attori e comparse di ambo i sessi e di età compresa tra i 10 e i 13 anni per la realizzazione di un film per il cinema in regime di Co-produzione internazionale “Io sono Vera” con la regia di Beniamino Catena, regista di Rosy Abate e Squadra Antimafia, tanto per citarne alcuni, le cui riprese si terranno a ottobre in Liguria nella zona tra Finale Ligure e Albenga.

I candidati, in quanto minorenni, dovranno essere tassativamente accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, in quanto in sede di Casting, verrà richiesta, a norma di legge, un’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Lunedì 15 e martedì 16 luglio, quindi, dalle ore 10 alle ore 17 (orario continuato) il casting si terrà presso la sede dell’Asd RunRivieraRun situata in Via G.B. Montaldo 22 a Pietra Ligure. I candidati dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà e con un documento di identità valido. In sede di casting verranno scattate alcune fotografie ed una breve intervista/provino.