Finale, allo stadio "Borel" rimossa la prima torre faro: il video

Un video emozionante che mostra come "si toglie" una torre faro in uno stadio. Sono infatti iniziati i lavori di rimozione dei vetusti impianti di illuminazione al campo sportivo "Borel" in via Brunenghi, a Finale Ligure. Le luci stanno per essere sostituite con sistemi di più moderna concezione.

Come avevamo già annunciato nei giorni scorsi su Savonanews (leggi tutti i dettagli QUI) il posizionamento di un impianto di illuminazione in uno stadio è un'operazione estremamente delicata che impone l'ultizzo di veicoli per il trasporto eccezionale e ciò può comportare minimi disagi alla viabilità.

Il tutto, comunque, si sta svolgendo sotto un'accurata programmazione, con grande attenzione alla sicurezza e senza problematiche di sorta.