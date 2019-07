Allerta gialla per temporali: temperature in diminuzione

Mentre le precipitazioni stanno vivendo una pausa con deboli piogge in atto solo nel genovese, è interessante osservare l'andamento delle temperature.

A Genova Centro Funzionale, alle 12.30, si registravano 30.1 gradi, alle 15.30 22.7; a Savona Istituto Nautico alla 11.30 29.8, alle 13.30 21.4. I valori più alti si registrano nell'imperiese e nello spezzino mentre nelle zone interne, soprattutto del genovese ma anche del savonese, molte stazioni registrano valori inferiori o intorno ai 20 gradi.

Ecco alcuni dati relativi alle ore 17: Imperia Osservatorio Meteo Sismico 26.3, Cairo Montenotte 21.4, Savona Istituto Nautico 23.3, Genova Centro Funzionale 23.0, Busalla 19.7, Chiavari 22.4, Varese Ligure 21.8, La Spezia 27.7.

Per quanto riguarda l'allerta gialla, riguarda tutte le zone di allertamento (non coinvolti i grandi bacini) e sarà in vigore dalle 13 di oggi martedì 9 luglio alle 8.00 di domani mercoledì 10 luglio. Nelle prossime ore l’ingresso da Ovest di una saccatura favorirà l’aumento dell’instabilità con rovesci e temporali anche forti, possibili su tutta la regione. Nella notte, invece, si avrà un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che accompagnerà l’ingresso sulla Liguria del fronte freddo. I fenomeni proseguiranno fino alle prime di domani mattina, mercoledì 10.

Ecco l’avviso meteorologico per temporali emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

OGGI, MARTEDI’ 9 LUGLIO : Dalle ore centrali aumento dell'instabilità con rovesci e temporali di intensità fino a forti. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Disagio fisiologico per caldo su tutte le zone.

DOMANI, MERCOLEDI’ 10 LUGLIO : Fino al mattino possibili rovesci e temporali di intensità fino a forte. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Dalle prime ore della notte e fino alle ore centrali venti forti dai quadranti settentrionali su tutte le zone con possibili raffiche fino 70-80 km/h in particolare allo sbocco delle valli e sui capi esposti. Disagio fisiologico per caldo.

DOPODOMANI, GIOVEDI’ 11 LUGLIO : nulla da segnalare. Ricordiamo che…i temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.