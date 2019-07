Finale Ligure: mercoledì 10 luglio chiusura straordinaria di via Cavassola

Intervento straordinario da parte del Consorzio di Depurazione Acque del Savonese e di Italgas. Nella giornata di domenica si è creato un grosso guasto alle condotte dell'acquedotto.

Intervento immediato del Consorzio che ha temporaneamente risolto la problematica rinviando a domani sera l'intervento piu' importante di sostituzione dell'intera tratta. In contemporanea anche Italgas sfrutterà l'occasione di poter operare e sostituire un suo tubo parallelo a quello dell'acquedotto.

Strada chiusa dalle 22.00 di mercoledi fino al termine dei lavori previsti per le 06.00 di giovedi mattina. Vi sarà la chiusura dell'acqua a partire dalle 22.00 fino al termine delle lavorazioni. Sarà garantito il passaggio per i mezzi di soccorso che dovessero avere problematiche in loco.