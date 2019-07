Savona, caso di meningite all'ospedale San Paolo: bambino di 3 mesi ricoverato al Gaslini

Oggi, in tarda mattinata, dopo la visita al Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale San Paolo di Savona, un piccolo paziente di 3 mesi con febbre è stato subito ricoverato nel reparto pediatria dove sviluppava un quadro clinico suggestivo per "sospetta" sepsi meningoococcica.

"Pertanto - spiega l'ASL2 - veniva immediatamente somministrata un'idonea terapia e presi i contatti con i colleghi della Rianimazione dell' Istituto Gaslini, in considerazione delle condizioni non stabili, per il trasporto e veniva condotto quindi presso il Reparto di Rianimazione dove è stato assistito fino all’arrivo dell’equipe della Rianimazione Pediatrica dell’Istituto Gaslini che prendeva in carico il paziente intorno alle 18, emodinamicamente stabilizzato, sedato e intubato per il trasporto".

"Veniva fatta subito la segnalazione all'Ufficio di Igiene di ASL 2 per l’avvio della chemioprofilassi ai contatti più stretti già in buona parte effettuata. Si evidenzia la stretta e tempestiva collaborazione tra l'ASL 2 e l'Istituto Gaslini per il trasferimento del lattante nella struttura di rianimazione pediatrica del nosocomio genovese" concludono.