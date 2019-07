Temporali su tutta la Liguria: scatta l'allerta gialla

Dopo settimane in cui il caldo è stato grande protagonista sta per iniziare, sulla Liguria, una fase più instabile con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti e, per questo motivo, la Protezione civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal .

L’allerta riguarda tutte le zone di allertamento (non coinvolti i grandi bacini) e sarà in vigore dalle 13 di oggi martedì 9 luglio alle 8.00 di domani mercoledì 10 luglio. Nelle prossime ore l’ingresso da Ovest di una saccatura favorirà l’aumento dell’instabilità con rovesci e temporali anche forti, possibili su tutta la regione. Nella notte, invece, si avrà un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che accompagnerà l’ingresso sulla Liguria del fronte freddo. I fenomeni proseguiranno fino alle prime di domani mattina, mercoledì 10.

Per quanto riguarda le temperature subiranno una diminuzione temporanea per via della nuvolosità e delle precipitazioni ma domani torneranno ad aumentare anche per un possibile effetto favonico. Un lieve calo è atteso, invece, per giovedì mentre una diminuzione più netta potrebbe verificarsi domenica.

A proposito di temperature e di caldo ecco alcuni dati significativi: la stazione di Genova Centro Funzionale, nel quartiere Foce, dal 21 giugno registra minime superiori a 20 gradi, ovvero il valore che convenzionalmente si usa per stabilire se una notte è “tropicale”. Non solo: in questo lasso di tempo per ben 12 notti la minima ha superato i 25 gradi. Per quanto riguarda le massime, invece, solo in una giornata delle ultime 18 non si sono superati i 30 gradi (domenica 23 giugno, 28.6 gradi). Anche la scorsa notte nelle città capoluogo di provincia minime elevate accompagnate da alto tasso di umidità: Genova Centro Funzionale ha segnato, come valore più basso, 25.7 (con il 71% di umidità) ma alle 3.00 il termometro segnava 27.2 con il 70% di umidità mentre a Savona Istituto Nautico l’oscillazione è stata minima, tra 26.5(79% di umidità) e 26.9 (81%). A Imperia Osservatorio Meteo Sismico valori notturni tra 23.3 e 25.2 (e umidità arrivata all’83%), a La Spezia tra 24.4 e 25.5 (picco di umidità dell’81%). La temperatura notturna più bassa, 12.4, è stata ancora registrata a Pratomollo, nell’entroterra del Levante genovese con 12.4 mentre i valori più elevati per provincia sono stati: Levanto (La Spezia) 26.6, Savona Istituto Nautico 26.5, Camogli (Genova) 26.2, Sanremo (Imperia) 24.7.

Ecco l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

OGGI, MARTEDI’ 9 LUGLIO: Dalle ore centrali aumento dell'instabilità con rovesci e temporali di intensità fino a forti. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Disagio fisiologico per caldo su tutte le zone.

DOMANI, MERCOLEDI’ 10 LUGLIO: Fino al mattino possibili rovesci e temporali di intensità fino a forte. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Dalle prime ore della notte e fino alle ore centrali venti forti dai quadranti settentrionali su tutte le zone con possibili raffiche fino 70-80 km/h in particolare allo sbocco delle valli e sui capi esposti. Disagio fisiologico per caldo.

DOPODOMANI, GIOVEDI’ 11 LUGLIO: nulla da segnalare. Ricordiamo che…i temporali forti sono caratterizzati da precipitazione localmente intensa o molto intensa, tipicamente originata da sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale (celle convettive) che si sviluppano in un arco di tempo limitato, spesso di durata inferiore all’ora. I temporali organizzati sono sistemi di celle convettive che formano strutture precipitative più estese o durature del tipico temporale. Tipicamente i temporali sono accompagnati da fulminazioni, talvolta possono essere associati a grandinate e isolate raffiche di vento, più raramente da trombe d’aria. Tali fenomeni possono determinare criticità idrologiche per temporali gialle sui bacini piccoli e medi.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.