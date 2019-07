Unmaredibaci ad Andora: flash mob di invito a baciarsi sul litorale

Le regole sono chiare, semplici, decisamente romantiche. Disegnate un cuore sulla sabbia, mettetevi al centro e baciate chi volete o potete. Si chiama #unmaredibaci, il flash mob che il 14 luglio vuol coinvolgere tutto il litorale di Andora.

Un’ iniziativa realizzata dalla Pro Loco di Andora, in collaborazione con i Bagni Marini ed il Patrocinio del Comune di Andora che si inserisce nel San Valentino andorese ovvero la giornata estiva dedicata alle coppie e più in generale all’amore che quest’anno vede gemellata la storica Hot Valentine con il concorso The Body dedicato al body painting.

Oltre alle spiagge, cuore pulsante della giornata sarà il Molo Thor Heyerdahl. Alle ore 14.00, l’Associazione Fermento, organizzatrice del concorso The Body, aprirà sul molo il suo laboratorio a cielo aperto di pittura sul corpo: qui cominceranno a lavorare i partecipanti al concorso che riunisce ad Andora i maggiori esponenti di quest'arte. Creazioni a pochi passi dal mare, che saranno accompagnate da esibizioni fino ad arrivare alla sfilata davanti alla giuria che decreterà il vincitore.

Alle ore 17.00, scatta #unmaredibaci, flash mob che chiede ai bagnanti di far parte di un rito collettivo dedicato agli affetti, magari con tanto di foto da postare sui social con #unmaredibaci. In serata, va in scena Hot Valentine, che trasforma il molo in una pista da ballo, con tanto di angolo bar e dj set con i Clapping Souls. Nel corso della serata saranno premiati i vincitori di The Body.