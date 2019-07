Mioglia, una civetta ferita soccorsa dai volontari della Protezione Animali savonese

Il piccolo e grazioso volatile ha urtato contro un ostacolo, non si sa quale, che le ha procurato lesioni al volto, alle zampe ed alle ali; è ora in cura presso la sede Enpa di Savona, dove si tenta di salvarlo e recuperarlo al volo ed alla libertà.

Superano ormai il migliaio i soccorsi di animali selvatici feriti, malati, in difficoltà e, soprattutto, nidiacei, svolti dai volontari dell’Enpa in tutta la provincia quest’anno; le due auto dell’associazione hanno percorso alcune decine di migliaia di chilometri per andare a recuperare gli animali, con spese notevoli di carburante, autostrada, manutenzioni e .. tempo. Enpa fa quindi appello a chi segnala soggetti bisognosi di cure anche a portarli ad uno dei due centri di ricovero di Savona e Leca d’Albenga.