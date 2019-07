Sesta edizione per l'Educamp organizzato dal Coni di Savona: 330 gli iscritti

Si è conclusa venerdì la terza ed ultima settimana di Educamp, il city camp sportivo organizzato dal Coni savonese giunto alla sesta edizione. Nel corso della festicciola finale i partecipanti, accompagnati in palestra per l’occasione dai loro familiari, hanno giocato alle Olimpiadi, misurandosi in tornei di alcune discipline proposte, hanno interpretato la coreografia sulla base di un tormentone estivo, hanno ricevuto la medaglia e l’attestato di partecipazione.

In questa edizione record, che ha fatto registrare circa 330 iscritti, lo staff composto da 14 educatori laureati in scienze motorie ed un coordinatore tecnico è stato integrato dalla presenza di 27 Associazioni sportive che hanno proposto le proprie discipline e da alcuni studenti del liceo scientifico Grassi che nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro si sono prodigati nel presentare le attività ricreative (teatro, balli di gruppo, dama).

Si sono alternate nelle varie settimane le società sportive La boccia, Lega navale sezione di Savona, Roberto Bracco in rappresentanza della Federazione Pugilato, Portuali Savona lotta, Judo Club Luigi Sicco e Yama Arashi (judo), Semplicemente danza, Atletica varazze 1975 e Cus Savona (atletica), La Fortezza pallapugno, Savona rugby, Shindokai karate e Karate club Savona, Olimpia taekwondo, Sport center, Rari Nantes Savona, Sms generale e Skate Zinola 2000 pattinaggio, Baseball club cairese, Liguria hockey club, Eunike (badminton), Sezione di tiro a segno nazionale di Savona, Pallavolo Fornaci, Urban Climb Savona arrampicata, Arcieri 5 stelle, Scuola basket team 98.

Come sempre non è mancato il contributo dell’Assonautica provinciale di Savona. Educamp Savona non va in letargo, si è trasferito ad Altare per due settimane ricche di svago e di sport presso il centro sportivo Zeronovanta ed a seguire sarà proposto dal Circolo Nautico Varazze e Oratorio Don Bosco, con organizzazione curata dalle Associazioni sportive.