Savona, perdita d'acqua presso i giardini di via Verdi: intervento dei tecnici comunali

Forte perdita d'acqua presso i giardini di via Verdi a Savona, l'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Santi comunica l'intervento di ripristino da parte dei tecnici comunali:

"Sono pervenute presso questo Assessorato numerose segnalazioni in merito ad una forte perdita d'acqua presso i giardini di via Verdi - ha spiegato Santi - I nostri tecnici sono prontamente intrevenuti riscontrando che la causa della fuoriuscita dell'acqua si trova in un tratto di una delle condotte idriche poste a servizio dei giardini, risalente all'epoca di realizzazione degli stessi e posta al di sotto della pavimentazione in porfido circostante i giardini medesimi. Si è quindi attivata prontamente una squadra operativa, al fine dell'esecuzione del necessario scavo per l'intercettazione della perdita ed il ripristino della condotta".

"A causa della pioggia intensa di ieri, le lavorazioni sono poi state interrotte nel primo pomeriggio per poi riprendere questa mattina - ha infine concluso l'assessore ai Lavori Pubblici - l'area sarà nuovamente fruibile entro la giornata di oggi".