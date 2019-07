Savona, tutti i maturandi diplomati con il tanto ambito 100

Sono finiti nei primi giorni di questa settimana gli ultimi orali dei maturandi 2019. Via alle tante attese vacanze dopo 2 settimane di esami e per alcuni studenti degli istituti di Savona si chiude il cerchio scolastico prima del prossimo futuro universitario con la ciliegina sulla torta dell'ottenimento del diploma con il massimo dei voti.

Al Ferraris-Pancaldo 100 e lode per Gabriele Gustavino, 100 per Simone Mirenghi, Daniele Martuccelli, Daniele Rotondo, Alberto Giribaldi, Laura La Porta, Andrea Lagazio, Giacomo Piovano, Emanuele Laganaro, Alexei Zbirciog, Antonio Bianco, Francesca Rebagliati e Michele Boccaccio.

Al liceo classico/linguistico Chiabrera-Martini 100 e lode per Matteo Ferrari e Giorgia Ghione, 100 centesimi per Lorenzo Prando, Elena Scarfi, Lorenza Valle, Gabriel Lucon, Gloria Nardi Grosso, Noemi Pace, Camilla Petit Bon e Sara Robaldo.

Al Mazzini-Da Vinci nessun centenario ma ottimi risultati per Elena Barbieri e il suo 98 come per Arianna Maiello e 97 per Giorgia Fracchia 97.