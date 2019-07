AGGIORNAMENTO: Spiegamento di forze per l'incendio in centro a Savona (FOTOgallery)

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al divampare del rogo in un condominio di via Pirandello a Savona.

Per il momento di certo abbiamo soltanto che le fiamme sono partite dal tetto. Sembrerebbe comunque da escludersi l'ipotesi dolosa, a favore delle più consuete cause accidentali.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti anche Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale per far chiarezza sulle dinamiche.

Tempestivo anche l'intervento della Croce Rossa di Savona, ma al momento si esclude la presenza di feriti, ustionati o intossicati.