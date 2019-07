Savona, una baracchetta in fiamme su un terrazzo ha causato l'incendio in via Pirandello

I sopralluoghi durante le operazioni di spegnimento delle fiamme hanno rivelato una chiara dinamica per quanto riguarda l'incendio in via Pirandello a Savona: a prendere fuoco è stata una piccolissima "baracchetta", forse adibita a ricovero di attrezzi, situata nel solarium del palazzo.

Secondo i primi rilevamenti (ma tutti i condizionali sono d'obbligo, dal momento che gli accertamenti sono ancora in corso) potrebbe forse essere successo che in un terrazzo, sui piani alti dell'immobile, qualcuno abbia improvvisato una grigliata e le scintille, alimentate dal forte vento di oggi, abbiano raggiunto questa baracchetta, incenerendola.

Fortunatamente i danni si sono rivelati contenuti e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state rapide. Non si registrano casi di persone ferite, ustionate o intossicate.

Sul posto, oltre a tre mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale Operativa di Savona (un'autoscala, un'autopompa e un veicolo di appoggio), anche la Croce Rossa di Savona, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Ringraziamo un Lettore per la gentile concessione di questo video: