Donna albenganese con arnesi da scasso individuata dalla polizia locale a Ceriale

Nella mattinata odierna personale della Polizia Locale di Ceriale ha segnalato alla Autorità Giudiziaria una donna di 57 anni, D.C.M., residente ad Albenga, in quanto, già monitorata, veniva fermata e si trovava in possesso di numerosi arnesi da scasso e un tesserino di una associazione di volontari ospedalieri oggetto di furto.

Tale persona era l'autrice circa due settimane fa di un tentativo di furto nei confronti di un anziano all'esterno di uno stabilimento balneare. In quell'occasione la donna si era presentata all'anziano facendogli intendere di essere un suo vecchio amico, abbracciandolo e tentando di strappargli una collana in oro. La prontezza di riflessi dell'anziano metteva in fuga la donna.

Indagini condotte mediante la visione delle immagini di videosorveglianza, attraverso appostamenti con pattuglie in borghese permettevano di risalire ad un altro furto di una collana d'oro, avvenuto diverso tempo prima mediante la stessa modalità, sempre a danni di anziani.

L'indagata, condotta in data odierna presso il Comando di Polizia Locale è stata denunciata per ricettazione, furto con aggravanti, possesso di arnesi atti allo scasso, guida senza patente.