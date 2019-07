Savona: divampano le fiamme in un palazzo di via Pirandello

Tre mezzi della stazione operativa dei Vigili del Fuoco di Savona, un'autoscala, un'autopompa e un veicolo compatto di supporto, sono in azione in via Pirandello a Savona a causa di un incendio divampato all'ultimo piano di un palazzo.

Le operazioni di spegnimento hanno preso il via attorno alle 14, quando alcuni cittadini della zona circostante hanno segnalato una densa nube di fumo nero che si alzava tra i palazzi.

Ancora da accertare le cause che hanno portato alla nascita del focolaio.

AGGIORNAMENTI IN CORSO