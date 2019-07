Non si hanno più notizie da lunedì notte del savonese Luciano Colautti, 65 anni, ex dipendente della farmacia dell'ospedale San Paolo di Savona, ora in pensione.

L'uomo era stato visto per l'ultima volta dai carabinieri, che avevano fermato la sua auto per un controllo nei pressi di lungomare Matteotti, da quel momento di lui si sono perse le tracce.

Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine dai familiari preoccupati. L'uomo con sè non avrebbe il cellulare.