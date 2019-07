Savona, stabili le condizioni del bambino di tre mesi colpito da meningite

Sempre stabili le condizioni del piccolo lattante di tre mesi, da ieri pomeriggio ricoverato presso la UOSD Centro di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica (Rianimazione) dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

È stata eseguita la Risonanza encefalo che ha evidenziato e confermato un quadro di meningite senza ulteriori complicanze neurologiche. Il quadro clinico è quello tipico dell’ infezione da meningococco, si attende definitiva conferma batteriologica.

Il piccolo era arrivato ieri in condizioni critiche dal Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Paolo di Savona, dove gli era stata riscontrata tempestivamente una sepsi meningococcica. Un’equipe della Rianimazione dell’Istituto Giannina Gaslini si era quindi recata all’ospedale di Savona, dove aveva collaborato con i colleghi alla delicata stabilizzazione del paziente, che versava in condizioni critiche, provvedendo in seguito al trasporto verso la Rianimazione dell’ospedale pediatrico genovese.