A Savona nella tabaccheria di via Famagosta è stato centrato un 5 al SuperEnalotto che ha fruttato 51mila euro.

Una vittoria importante che poteva essere ancora più clamorosa se fosse stato raggiunto il 6. 185 milioni di euro, cifra record per il gioco, per un jackpot totale che da più di un anno non è stato raggiunto.