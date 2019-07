Borsari Gioielli: vuoi diventare il nuovo volto della campagna 2019?

Fin dall'antichità, uomini e donne, sentono la necessità di indossare monili e gioielli, poiché consentono di mettere in risalto la propria personalità e di avere sempre un look ricercato e sofisticato. Tuttavia, non tutti i preziosi sono uguali. Infatti, non tutte le creazioni sono in grado di trasmettere le stesse emozioni e di far risplendere chi li indossa. Di fatto, è una questione di forme, di uso di materiali, nonché di tecniche di lavorazione.

La cosa migliore è puntare alla qualità, scegliendo bracciali, collane, orecchini ed anelli artigianali, in grado di trasmettere la sapienza e la passione di chi li ha realizzati. Di proposte sul mercato se ne trovano tante, ma per avere la certezza di non sbagliare, Borsari è la soluzione ideale. Questo importante brand è nato a Verona, come fa intuire il nome, che fa riferimento all'omonima porta che consente l'accesso in città, la cui facciata è decorata in pietra calcarea bianca, un materiale prestigioso e resistente, che si è preservato nel tempo.

Ed è proprio partendo da questo importante simbolo cittadino, che Borsari da vita ad una serie di collezioni uniche, caratterizzate da linee essenziali, ma innovative, in grado di esaltare qualunque stile. Interessanti sono anche le tecniche di produzione, che sono sofisticate e consentono di ottenere preziosi dal fascino inimitabile, perfetti per qualunque occasione, anche per quelle più sofisticate.

Mettersi in gioco con stile: partecipa al contest fotografico!

Indossare gioielli è sempre divertente, poiché consente di esprimere al meglio la propria personalità e di sperimentare emozioni differenti. Infatti, è possibile apparire sensuali, ma anche sofisticati, eleganti e così via. Vuoi vivere un'esperienza diversa dal solito? Allora, partecipa al Contest Borsari Gioielli e diventa il protagonista della campagna di comunicazione del brand. Non sai come fare? Non ti preoccupare, è davvero semplice.

Di fatto, basta scattarsi qualche foto, avendo cura di riproporre diverse inquadrature, e condividere le immagini migliori sul proprio profilo Instagram con l'hashtag #passioneborsari. L'immagine che riceverà più like, potrebbe prendere parte alla fase finale della selezione. Cosa stai aspettando? É possibile partecipare solo entro il 15 luglio. Si tratta di un'occasione unica per fare qualcosa di diverso e per mettersi alla prova. La partecipazione è gratuita ed è consentita ad uomini e donne, risiedenti in Italia, con un'età non inferiore ai 18 anni.

Collezioni speciali: per brillare in ogni occasione

I due volti selezionati da Borsari, per la nuova campagna di comunicazione del brand, avranno l'opportunità di indossare gioielli unici, che non passano inosservati. Infatti, tutte le creazioni riproposte dall'importante marchio veronese sono realizzate con materiali di pregio, in grado di resistere nel tempo e di esaltare qualunque tipo di look. Estremamente curato è anche il design, che permette di coniugare tradizione ed innovazione.

Del resto, le linee scelte sono sempre essenziali, ma al contempo rivoluzionarie. Ogni collezione riproposta, dunque, viene studiata in ogni minimo dettaglio. In questo modo è possibile trovare il gioiello adatto per brillare in ogni occasione e per essere sempre di tendenza, ma senza conformarsi alla massa. Di certo, non tutti i brand che si occupano di preziosi sono in grado di raggiungere tali risultati.