"Teatro in Piazza" a Boissano in piazza Govi. La Proloco boissanese in collaborazione con il Comune, propone quattro appuntamenti con altrettanti spettacoli teatrali messi in scena da Compagnie di Teatro amatoriale, da tempo attive e presenti nel nostro territorio.

A partire da mercoledì 10 luglio alle ore 21.00 ogni mercoledì una serata all'insegna del divertimento. Ingresso libero.