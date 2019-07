Calizzano, alla seconda edizione del tour "Magia del Tennis" testimonial Alessandro Giannesi

La seconda edizione del Tour della “Magia del Tennis” farà tappa anche quest’anno sabato 13 Luglio alle ore 16.00 in Piazza Vittorio Veneto a Calizzano.

L’evento come sempre gratuito, realizzato con il patrocinio della Provincia di Savona e del Comune di Calizzano per questa edizione avra’ come testimonial il secondo tennista ligure piu’ forte dopo il vincitore di Montecarlo Fabio Fognini, parliamo di Alessandro Giannessi che in carriera ha raggiunto il suo miglior piazzamento raggiungendo il numero 84 del ranking mondiale.

Giannessi sara’ a disposizione di tutti gli appassionati per giocare a tennis ,per firmare un autografo o magari per un selfie. Il Sindaco Pierangelo Olivieri attende tutti gli appassionati in Piazza per vivere questo Evento e conoscere meglio la bella cittadina montana della Liguria.