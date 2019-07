Festa dei Colori di Alassio: variazioni alla viabilità

In occasione della #festadeicolorialassio in programma domani, saranno in vigore i seguenti provvedimenti di viabilità:

- dalle 13 alle 24 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Paccini (zona centrale e levante), corso Dante tra piazza Paccini e piazza Partigiani (ambo i lati) e viale Marconi (tra via Gibb e via Pascoli);

- nelle fasi di allestimento e smontaggio, e durante la manifestazione (indicativamente dalle ore 20) vi sarà divieto di transito veicolare in piazza Paccini, corso Dante tra piazza Paccini e piazza Partigiani e viale Marconi (tra via Gibb e via Pascoli), con preavvisi di chiusura su tutte le strade di collegamento da e per la SS1 Aurelia;

- dalle 8 alle 24 divieto di sosta in piazza Libertà lato ponente, e dalle 18 alle 24 nella zona motorini di piazza Partigiani;

Nel corso della manifestazione gli accessi al percorso verranno presidiati e tutelati con sistemazioni di veicoli;

Chiedendo la massima collaborazione a tutti i partecipanti, si rammenta inoltre il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche sulla pubblica via, come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.