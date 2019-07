In concerto a Borgio Verezzi arriva la band "La Stanza di Greta" con i suoi affascinanti "strumenti di recupero"

Martedì 16 luglio alle ore 21,15, presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi, si terrà uno strano e originale “Concertino di recupero” con Lastanzadigreta. L’evento, curato da I.So Coop con la Direzione Artistica di Luca Malvicini è patrocinato dal Comune di Borgio Verezzi.

Uno strano concerto realizzato con oggetti da buttare e bizzarri strumenti elettronici recuperati nei mercatini.

Lastanzadigreta, gruppo vincitore della Targa Tenco – Opera Prima - Edizione 2017 con Creature Selvagge, attraverso la sua associazione AltreArti, il progetto didattico AltreArti JAM e in collaborazione con i Concertini per piccolini di RadioOhm, si ripropone di portare avanti un nuovo concetto di musica bambina, sostenendo con ogni mezzo la nascita di un nuovo canzoniere italiano per bambini. Per farlo, invita ad aderire al Manifesto della Musica Bambina, artisti, musicisti, operatori professionali del mondo della musica, insegnanti, educatori, genitori e simpatizzanti!

Concertino di recupero è un live che si propone di unire il progetto di Creature Selvagge con il nuovo disco, in prossima produzione.

“Che cos’è la musica bambina? Si fa prima a spiegare cosa non è: non è musica da bambini. Non è musica stupida, non è musica usa e getta”.

Esiste una letteratura per bambini, esiste un teatro per bambini. La canzone per bambini è spesso stupida, banale: è musica che mai un adulto (e, spesso, neanche un bambino) ascolterebbe o suonerebbe con piacere.

Allo stesso tempo, esiste una canzone “per adulti” che è, a tutti gli effetti, musica bambina: per il suo saper raccontare il mondo con occhi diversi, per il suo sapersi stupire, per la sua leggerezza…

La musica bambina tiene insieme questi due mondi per farne uno solo: tutto può essere musica bambina, la musica bambina deve essere per tutti, e di tutti, senza distinzioni di età, cultura o classe sociale.

“Le canzoni sono creature selvagge: sfuggono, si nascondono, saltano, all’inizio sono piccine, ma poi crescono e sporcano tutto in giro. Lastanzadigreta cerca di addomesticarle, ormai da qualche anno”.

Info e prenotazioni: www.isocoop.eu – visentinib@icloud.com – isoscrl@tin.it - 333.7381561 Biglietteria aperta presso il teatro alle ore 20,00 nei giorni di spettacolo.

Costo del biglietto: Intero €uro 12,00 – Ridotto €uro 10,00