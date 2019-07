Varazze, fa discutere la partecipazione del sindaco Bozzano alla convention di Toti, Busso (Vola Varazze): "Il Pd locale ha sostenuto un candidato del centrodestra"

Non è nuova la vicinanza del sindaco di Varazze Alessandro Bozzano con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti visto anche l'appoggio nell'ultima campagna elettorale, ma nei consiglieri di minoranza la sua presenza alla convention organizzata dal Governatore Ligure a Roma ha destato perplessità.

"Sabato 6 luglio il Sindaco Bozzano ha partecipato ufficialmente alla convention di Giovanni Toti al Brancaccio: un’ adesione più che chiara a una politica nazionale e locale di centro-destra. Cos’altro occorre ai membri del PD locale, tra i primi Carlo Giacobbe, ad uscire da una maggioranza sempre più caratterizzata a destra? Come Consigliere Comunale del gruppo “Vola Varazze” unica forza di centro- sinistra presente in Consiglio Comunale, mi sento in dovere di riportare l’attenzione sulla partecipazione di alcuni membri del PD locale a una Giunta evidentemente di centro destra" spiega Paola Busso.

"Bozzano nelle recenti elezioni ha giocato sull’equivoco per far credere a molti elettori di essere una semplice lista civica e la partecipazione dei membri del PD alla sua lista lo ha aiutato in questo senso. Riteniamo come gruppo che sia il momento di fare chiarezza nella politica locale varazzina e savonese così come in quella nazionale" afferma con forza la Capogruppo di Vola Varazze.

"Se non saranno gli stessi membri iscritti al circolo locale del PD a marcare le distanze dal Sindaco Bozzano e da tutta la sua maggioranza, dovrà esserci una profonda riflessione all’interno del PD provinciale e regionale e delle forze di centro-sinistra in senso più ampio” precisa Davide Petrini, membro del PD e sostenitore del gruppo “Vola Varazze”.