La notte bianca di All About Apple per i 50 anni dello sbarco sulla luna

Arrivare sulla Luna e tornare indietro è una fantasia che l’uomo ha coltivato per millenni, da Luciano di Samosata a Jules Verne, passando per Ludovico Ariosto e molti altri poeti, romanzieri e visionari. 50 anni fa il sogno è diventato realtà. Dietro l’impresa di Armstrong, Aldrin e Collins ci fu un impegno scientifico e tecnologico strepitoso, una buona parte del quale riguardò l’informatica.



All About Apple Museum celebra l’anniversario con una notte speciale dedicata ai contributi che l’informatica dette al programma Apollo e ai benefici che ne ricevette.



Sette anni dopo lo sbarco sulla Luna, grazie anche allo sviluppo che informatica ed elettronica ebbero grazie alla corsa allo spazio, ragazzi intraprendenti come Jobs e Wozniak poterono assemblare in un garage l’Apple-1 e dare inizio a una grande storia di successo imprenditoriale.

Passarono circa sei ore dal momento in cui Eagle si posò sulla Luna a quando gli astronauti uscirono per la prima passeggiata non terrestre.



All About Apple Museum ha preparato un programma denso e variegato per rendere l’attesa fra i due storici momenti piacevole e interessante: filmati originali commentati dal vivo; come si manovra nello spazio, i calcoli che servono e i calcolatori che li risolsero; l’Apollo Guidance Computer, il calcolatore di bordo dell’Apollo 11 e il progetto per la sua ricostruzione; i momenti storici della missione da rivivere in realtà virtuale con l’Oculus Quest; osservazioni al telescopio per avvicinarsi alla Luna dal vivo.



L’evento è realizzato in collaborazione con:

- HMR, progetto di ricerca sulla Storia dell’Informatica;

- Stellaria, associazione culturale di astrofilia

L’evento è patrocinato dal Comune di Savona.



L’ingresso è aperto a tutti e gratuito.







