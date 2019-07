Cengio, la segnalazione di un cittadino: "Da sei mesi abbiamo problemi nella visione dei canali Rai"

"Sono circa sei mesi che abbiamo criticità nella visione dei canali Rai". La segnalazione arriva da un cittadino residente sul territorio comunale di Cengio.

"Più volte al giorno, appare la scritta 'segnale assente'. La durata di questo disservizio varia. Si passa dai minuti alle ore. Ho chiesto ad alcuni amici. Anche loro hanno riscontrato il medesimo problema".

"Ho segnalato il problema alle autorità competenti. Ricevendo come risposta che il disservizio sarebbe stato risolto entro 30 giorni. Da allora sono passati circa sei mesi, è il problema persiste - conclude - Pagare il canone per non vedere nulla. Questa cosa non ha senso".