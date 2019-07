I Royal Call - Queen Tribute in concerto alla Polisportiva San Nazario di Varazze

Per il secondo appuntamento con l’Estate della Polisportiva San Nazario, sabato 13 luglio 2019 arrivano I Royal Call - Queen Tribute.

Dopo i live di Genova Piazza Sarzano il 5 Aprile, Genova centro il 10 Maggio, Santa Margherita 11 Maggio, Genova Sturla 14 Giugno, alle ore 21:30 di sabato 13 Luglio 2019, I Royal Call - Queen Tribute si esibiranno a Varazze, nell’accogliente piazzale della Polisportiva San Nazario, in via Cilea 48.

Freschi del successo planetario grazie al Film "Bohernian Rhapsody" i Queen sono tornati in vetta alle classifiche di tutto il mondo, vincendo nella notte degli Oscar ben 4 statuette, una cosa mai accaduta con nessun'altra band al mondo ! I Royal Call - Queen Tribute, per l'occasione riprendono la loro attività live dopo qualche tempo, per celebrare la loro leggendaria musica contraddistinta dalla istrionica Voce del compianto Freddie Mercury.

I Royal Call - Queen Tribute :

- Claud Stonepauls - Lead Vocals, Acoustic guitar, Piano;

- Massimo Rotondo - Guitar, Backing Vocals;

- Giorgio Dobbiamo - Bass Guitar;

- Alessio Terrinoni - Piano, Keyboards, Backing Vocals;

- Nicolas Vigliotta - Drum, Backing Vocals.

"I The Royal Call nascono nel Gennaio del 2014 a Genova. Tribute band con l'obiettivo comune di riprodurre i brani della leggendaria rock band capitanata da Freddie Mercury, i Queen. Da qui deriva anche il nome della band: The Royal Call, la chiamata regale, destinata a tutti gli appassionati e non, un modo per radunare tutti gli amanti della musica davanti a un unico palco, per celebrare tutti insieme la magia di Brian May, Roger Taylor, John Deacon e l'inimitabile Freddie Mercury".