Ceriale, avviso pubblico per il restyling degli impianti sportivi: a bilancio 770 mila euro

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Ceriale www.comune.ceriale.sv.it l’avviso pubblico per la selezione degli operatori economici da consultare in relazione alla procedura di affidamento di incarico dei lavori per il restyling degli impianti sportivi comunali.

L’avviso pubblico rientra nell’ambito degli interventi stabiliti dall’amministrazione comunale, finanziati con gli avanzi di amministrazione. La pratica e la relativa delibera sono già state approvate da giunta e Consiglio comunale.

Il Comune, infatti, aveva messo a bilancio 770 mila euro per migliorare gli impianti sportivi. Tra gli interventi previsti, il più importante sarà la sostituzione del campo di calcio in erba naturale con un manto realizzato in erba sintetica, dal costo di 560 mila euro.

Il primo step messo in atto riguarda la progettazione, che prevede appunto di individuare cinque professionisti che dovranno presentare un’offerta che sarà valutata sotto il profilo economico e progettuale prima della scelta finale sull’affidamento dell’incarico e la successiva direzione dei lavori.

Il secondo step sarà invece il via libera al pacchetto di interventi veri e propri.

L’importo dell’incarico è stimato in 65 mila euro.

“Da molti anni i nostri ragazzi e gli sportivi in generale aspettavano quest'opera, ricordiamoci che oltre il manto erboso sistemeremo tutto il plesso sportivo che è un fiore all'occhiello per Ceriale” afferma il vice sindaco e assessore comunale Luigi Giordano.

“Dopo anni di attesa siamo riusciti a finanziare l’intervento: siamo molto soddisfatti di aver messo a disposizione queste importanti risorse, soprattutto perché abbiamo perseguito le esigenze di tanti appassionati e ragazzi, oltre ad aver rivalutato in termini di struttura complessiva tutto il centro sportivo cerialese”.

“Ritengo che in questa prospettiva possa crescere anche tutto il settore turistico-sportivo, una attrattiva importante per il nostro territorio” conclude il vice sindaco cerialese.