Millesimo, riaperto a senso unico alternato il ponte in località Acquafredda

E' stato riaperto questa mattina, a senso unico alternato regolato da semaforo e senza limitazione di carico, il ponte della strada provinciale 51, al km 4+335, in località Acquafredda.

"Come da cronoprogramma è terminata la prima fase di interventi di consolidamento del ponte di Acquafredda e oggi riapriamo al traffico, a senso unico alternato da semaforo e senza limitazione di carico, una via di comunicazione strategica per l'intero comprensorio - dichiara il Consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella - Abbiamo lavorato, Provincia, tecnici ed impresa, nel pieno rispetto dei tempi cercando di limitare il più possibile i disagi al territorio. Rimangono soltanto da ultimare alcune opere di finitura che consentiranno, entro l'autunno, la transitabilità del ponte finito nei due sensi marcia."