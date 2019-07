Savona, intervento di recupero della fauna ittica in difficoltà alla foce del fiume Letimbro

"Domani mattina alle ore 8, grazie agli agenti della vigilanza regionale, faremo un intervento di recupero della fauna ittica in difficoltà alla foce del fiume Letimbro di Savona - spiega l'Assessore regionale alla Pesca e Biodiversità, Stefano Mai - Abbiamo seguito la criticità registrata e segnalata in questo tratto di corso d'acqua. Già ieri abbiamo provveduto a trasferire alcuni pesci che versavano in una situazione di sofferenza. Domani, attraverso il nostro personale munito di elettrostorditore, cattureremo i pesci, in prevalenza cavedani, e, con l'ausilio di un mezzo con vasca ossigenata, li trasferiremo in zone che possano garantire la loro sopravvivenza".

Come precisa l'assessore Mai, questo recupero non sarà facile. "L'intervento non sarà cosi semplice, in quanto la melma accumulatasi sul fondo e la discreta profondità dell'acqua misurata in alcune zone, non ci consentiranno di lavorare cosi agevolmente. Tuttavia siamo convinti che si tratti di un'azione che sarà ugualmente efficace. Va sottolineato che non si tratta di specie particolarmente rilevanti per la conservazione della biodiversità ma ugualmente degne d'attenzione".

Dall'assessore Mai, un ringraziamento al personale regionale. "Ringrazio i nostri agenti che si sono dimostrati molto disponibili e sensibili fin da subito al problema e all'accoglimento delle istanze provenute dal sottoscritto e dai cittadini".