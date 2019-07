Tpl, si sommano i rinvii tra sindacati, comune di Savona e Provincia: “Siamo stufi, vogliamo risposte”

“Il rinvio non è causa del comune di Savona, un incontro con i lavoratori e sindacati va fatto per imbastire il discorso e dirvi le novità - spiega in apertura l’assessore Montaldo - Quando cambierà il consiglio di amministrazione non si modificherà l’orientamento della tipologia del servizio. Gli incontri informali con i soci ci saranno, è stata rinviata oggi l’assemblea con i sindaci e si svolgerà lunedì 15 luglio. Non è un problema di poltrone ma di concetto, il territorio deve essere rappresentato in maniera settoriale, rinunceremo a un membro del comune nel cda per una collegialità. Dobbiamo uscire da questa impasse”.