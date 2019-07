Tragedia a Capo Noli: recuperato il corpo (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 17 : la salma è arrivata in porto a Savona, sul posto anche il medico locale. I carabinieri stanno indagando sull'identità dell'uomo (di corporatura robusta, alto circa 1 metro e 80).

Poco dopo le 15:30 di oggi è stato tratto a riva il corpo senza vita avvistato al largo di Capo Noli, in linea d'aria nei pressi della roccia nota come "la Testa del Leone".

Sul posto sono intervenute le imbarcazioni dei Carabinieri, della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, con il supporto di mezzi terrestri, sempre dei Vigili del Fuoco, e persino di droni per agevolare le ricerche.

Adesso si procederà con l'identificazione della salma per risalire alle generalità e alle circostanze del decesso. Al momento si sa soltanto che la vittima della tragedia è un uomo.

Ripristinata la regolare circolazione sul Capo, che durante i soccorsi procedeva a senso unico alternato per non intralciare i mezzi in azione.