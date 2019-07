Finale, una giuria d'eccezione per il concorso di canto e ballo "Note per la vita"

Oggi è stata resa nota la giuria di “Note per la vita”: il concorso giovanile di canto e ballo che animerà con gioia giovedì 18 luglio a partire dalle 21 la piazza Vittorio Emanuele II di Finalmarina.

Una splendida serata all’ombra dell’Arco di Spagna con un nobile scopo: raccogliere contributi per l’acquisto di una incubatrice neonatale da donare al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Tra i tanti ospiti già annunciati, come il motociclista acrobatico Vanni Oddera e la star di “Paperissima Sprint” e di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti, era già stato rivelato anche il ruolo di presidente di giuria per Massimo Morini, cantante dei Buio Pesto e direttore d’orchestra del Festival di Sanremo.

Nel suo compito, Morini sarà affiancato dai seguenti giurati (in ordine alfabetico): Paola Arras pianista, Docente di pianoforte dell Associazione Musicale Scuola Pianistica Ateneum ed ex ballerina di danza classica-moderna. Anna Rosa Fenoglio, coreografa e insegnante di danza classico-moderna. Maurizio Fiaschi, compositore e direttore d’orchestra. Professor Alberto Gaiero, Primario di pediatria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Gianni Gottardi, ballerino di danza latino-americano. Alberto Sgarlato, giornalista di Savonanews, quotidiano on line della provincia di Savona.