Stasera a Spotorno: "La mia tana", dal romanzo di Sabrina Volpe un talk show sulla condizione femminile

Si svolgerà questa sera, con inizio puntuale alle ore 21, presso la Sala Palace, splendido edificio affacciato sul lungomare di Spotorno, la presentazione del romanzo "La mia tana", della scrittrice spotornese Sabrina Volpe.

Un inizio "in casa", per l'autrice che ha voluto rendere omaggio alla sua città partendo proprio da qui con un ciclo di presentazioni che la porteranno, per tutta la stagione estiva e autunnale, in giro per il Nord Italia.

"La mia tana" si legge in modo scorrevole come un romanzo, sì, ma muove i passi da vicende fortemente autobiografiche. Intervistata dai giornalisti Elisabetta Mandraccio e Alberto Sgarlato, la scrittrice Cristina Volpe racconterà le vicende che l'hanno spinta a mettere nero su bianco tanti episodi amari della sua vita.

Un vissuto travagliato, che quindi servirà da base di partenza per un vero e proprio talk show sulla condizione della donna oggi.

Saranno infatti gradite ospiti del dibattito Patrizia Colman, presidentessa dello Zonta Club Finale Ligure, e Laura Galtieri, Segretario Provinciale del Siulp, il sindacato italiano dei Lavoratori della Polizia.

E non mancheranno, naturalmente, i saluti istituzionali dell'amministrazione spotornese, rappresentata dal sindaco Mattia Fiorini e dall'assessore alla cultura Gian Luca Giudice.

L'ingresso è libero, con l'invito a partecipare numerosi.