Busta con proiettile indirizzata al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il Segretario savonese della Lega Maria Maione esprime solidarietà in riferimento al grave fatto accaduto: "Ci troviamo di fronte a un atto di una gravità estrema, non giustificabile in nessun modo come lo sono le oltre 100 minacce di violenza e di morte contro di lui da quando è Ministro.

Mi auguro che tutte le forze politiche esprimano la stessa vicinanza dissociandosi da questo gesto vile ed intollerabile."