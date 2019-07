Il Delegato ICAP (Istituto Cubano per l’Amicizia tra i Popoli) Marcelino Guerra Rosabal in visita ad Arnasco, Albenga, Ceriale

Si rafforzano puntualmente, costantemente, anno dopo anno, i rapporti tra la provincia di Savona e Cuba.

È infatti sbarcato in data odierna, 11 luglio, per una visita nei nostri comprensori il Delegato ICAP (Istituto Cubano per l’Amicizia tra i Popoli) Marcelino Guerra Rosabal, proveniente dalla provincia cubana di Granma, gemellata con la Liguria.

Domattina il via agli incontri con una tappa ad Arnasco dalle 10:30, dove Guerra Rosabal sarà ricevuto dal sindaco Matteo Merone, al fine di perpetuare lo storico gemellaggio tra questa città dell’entroterra ingauno e il municipio di Rio Cauto.

Saranno presenti all’incontro Luciano Galizia (Presidente della Cooperativa Olivicola), l’ex sindaco Alfredino Galizia, Albertino Negro, presidente della Pro Loco Arnasco che tanto ha fatto a sostegno della “Festa Cubana” svoltasi la scorsa estate, e Claudio Badoino, che insieme al padre aveva portato a Guisa e Bartolomé Masò la scuola di muretti a secco, oggi patrimonio dell’umanità.

In programma una visita al Museo della Cultura Olivicola e alla Coop Olivicola, mentre in serata Guerra Rosabal sarà ospite d’onore al concerto del chitarrista Claudio Bellato presso la Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli di Ceriale.

Sabato mattina alle 11:30 il Delegato ICAP sarà ricevuto dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis per consolidare il protocollo intesa stilato con la Protezione Civile cubana della Regione Granma.

Il “tour” ingauno prevederà una visita ai luoghi dove furono torturati e portati a morte i Martiri antifascisti e si concluderà con un omaggio floreale al bunker della Foce.

Sabato sera sarà l’occasione per momento conviviale nuovamente presso la Casa dei Circoli, delle Culture e dei Popoli di via Concordia a Ceriale.