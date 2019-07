Pallavolo: domani ad Alassio arriva la nazionale, a fine mese tre test match al 'Palaravizza'

E' un legame davvero forte quello che lega Alassio al mondo della pallavolo femminile. Basta infatti una semplice scintilla per riaccendere il fuoco della passione attorno alla nazionale, pronta ad affrontare il triplo impegno amichevole contro la Turchia.

Lo sbarco nella 'Città del Muretto' è previsto per sabato prossimo, cui seguirà una serie di allenamenti (i primi già domenica) che porterà ai test match del 24, del 25 e del 26 luglio, sempre al Palasport Ravizza. Per la partita del 25, in programma alle 20.30 e in diretta televisiva, si viaggia verso il tutto esaurito, tanto che la prevendita è già stata chiusa, mentre per l'incontro del 24 luglio, (ore 19), c'è ancora ampia disponibilità di tagliandi.

Al contrario di quanto annunciato in precedenza, anche l'ultima amichevole (venerdì 26 luglio, ore 16), sarà aperta al pubblico, per permettere alla più amplia platea possibile di vedere da vicino le proprie beniamine (al termine di ogni incontro sarà premiata la miglior giocatrice in campo, alla quale sarà assegnato il premio Assoristobar). L'interesse attorno alle azzurre è sempre più alto, complice i buoni risultati di questa prima parte della stagione, anche la Final Six della Volleyball Nations League, dei giorni scorsi, in Cina, si è chiusa senza medaglie al collo. Le azzurre si sono infatti arrese alla Turchia e alle padrone di casa. La vittoria è andata agli Usa, davanti a Brasile, Cina e Turchia.

Ciò a conferma che le due nazionali che gli appassionati potranno seguire ad Alassio fanno parte del gotha mondiale. Alla guida della Turchia c’è il modenese Giovanni Guidetti, già tecnico di Germania e Olanda, più volte campione mondiale ed europeo con il club. Insomma, gli ingredienti per uno spettacolo di alto profilo sembrano esserci davvero tutti, complice l'alta considerazione della selezione azzurra nei confronti di Alassio.

Coach Mazzanti, nonostante l'accordo che lega il Trentino con la Nazionale, ha infatti voluto fortemente trascorrere un periodo nella cittadina ligure, complice il clima, l'ospitalità e la varietà delle attività con cui le azzurre potranno svagarsi nel tempo libero. I biglietti per le gare del 24 e 26 sono disponibili sul portale Happyticket.it, presso la Casa del disco di Alassio, Olly Sport a Genova e Il Podio a Cuneo.

Prima del trittico di test match, nella serata di sabato 21 luglio, si svolgerà in Piazza Partigiani lo spettacolo “Alassio canta con le azzurre”, con una grande festa, animata dalla show man Gianni Rossi, dedicata alle ultime imprese dell’Italvolley, con la squadra presente al gran completo. Non mancheranno la proiezione di video degli ultimi grandi trionfi e le interviste curate dalla redazione di SvSport.

L'organizzazione del collegiale, dei test match e delle iniziative collaterali è curata dalla Gesco e dal Comune di Alassio.