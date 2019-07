Pietra Ligure: "Due anziani importunati da ragazzini nelle ore notturne"

Siamo proprietari e inquilini di appartamenti situati in via Mazzini, nei pressi del Comune di Pietra Ligure. Da molti anni, specie nel periodo estivo, si verificano regolarmente nelle ore serali e notturne, episodi di disturbo e bullismo nei confronti di due anziani abitanti (fratello e sorella), residenti nella via.

Gli autori di tali episodi sono sempre ragazzini che, approfittando dell'evidente stato di fragilità dei due anziani, li importunano e li insolentiscono, suscitandone proteste, grida e minacce. A parte il disturbo e il rumore che impediscono il riposo degli abitanti della via, si teme che prima o poi da questi comportamenti fastidiosi possa scaturire qualche gesto violento con conseguenze gravi, come si è già verificato in altre realtà.

Tale situazione è già stata segnalata più volte verbalmente negli anni passati ai vigili urbani, ma il problema finora non si è risolto. Riteniamo comunque che un intervento dimostrativo nei confronti dei teppistelli potrebbe essere utile per far cessare le molestie una volta per tutte.