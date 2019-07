Adeguamenti antincendio nelle scuole della provincia di Savona

La normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi, ed in particolare il D.P.R. 01/08/2011 n. 151, richiede interventi di adeguamento sulle strutture sportive (Attività n. 65 “Locali di spettacolo e di trattamento in genere, impianti e entri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq).





“Da qui nasce l'esigenza da parte dell'Ente, anche in considerazione dei finanziamenti ottenuti dalla programmazione nazionale triennale del MIUR per gli interventi di edilizia scolastica, di provvedere all'adeguamento degli Istituti secondari e delle palestre di competenza per garantire spazi idonei alle attività dei nostri ragazzi", dichiara il Vicepresidente della Provincia di Savona, Francesco Bonasera.

"Una serie di interventi che, inizialmente, riguarderanno aule e palestre per gli studenti degli Istituti del territorio e che ci vedranno, successivamente, provvedere anche per soddisfare gli interessi generali della collettività. Siamo consapevoli che i lavori in corso potranno generare disagi alle attività delle Associazioni sportive, delle Società e dei Gruppi sportivi dilettantistici, che da anni usufruiscono dei nostri spazi, ma sono convinto che in considerazione di lavori che in alcune strutture sono già in stato di avanzamento si potranno trovare soluzioni alternative programmando per tempo eventuali spostamenti.

Nei prossimi giorni sono in calendario incontri con i Comuni interessati per trovare soluzioni condivise in sinergia con le esigenze di tutti”.

Di seguito gli interventi in corso di adeguamento:

Istituto Tecnico Industriale G. Ferraris di Cairo Montenotte

Istituto Istruzione Superiore F. Patetta di Cairo Montenotte

Liceo Scientifico Giordano Bruno, Albenga

Istituto Professionale Alberghiero Turistico Francesco Maria Giancardi, Alassio

Istituto Professionale Servizi Commerciali e Turistici e della Pubblicità G. Mazzini, Savona.

Sono in oltre in fase di affidamento delle fasi di progettazione le strutture di via Venezia a Savona, il S. G. Bosco di Varazze e il plesso scolastico di via Manzoni a Savona.