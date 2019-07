Savona, in corso l'intervento di recupero dei pesci alla foce del Letimbro (FOTO E VIDEO)

E' in corso questa mattina l'intervento di recupero da parte della vigilanza regionale dei pesci in difficoltà alla foce del Letimbro a Savona. Tramite elettrostorditore gli agenti stanno recuperando i pesci in prevalenza cavedani, e, con l'ausilio di un mezzo con vasca ossigenata, li trasferiranno in zone che possano garantire la loro sopravvivenza.

"L'intervento non sarà cosi semplice, in quanto la melma accumulatasi sul fondo e la discreta profondità dell'acqua misurata in alcune zone, non ci consentiranno di lavorare cosi agevolmente. Tuttavia siamo convinti che si tratti di un'azione che sarà ugualmente efficace. Va sottolineato che non si tratta di specie particolarmente rilevanti per la conservazione della biodiversità ma ugualmente degne d'attenzione" ha spiegato l'assessore regionale alla pesca e buodiversità Stefano Mai.

Una problematica che si protrae da alcune settimane e a parte il botta e risposta tra la Regione e il comune per le responsablità dell'intervento, dopo il sopralluogo di Arpal del 28 settembre che non aveva evidenziato nessun emergenza, lo scorso weekend e mercoledì 10 i vigili del fuoco sono intervenuti per aggiungere acqua nell'area e provare a salvaguardare gli animali, azione che purtroppo non è servita, vista la presenza nell'acqua di inquinanti dovuti alla pioggia di martedì e allo scarico delle acque bianche.