Savona, inaugurato il primo sportello di "Opera"

"E' un segnale di grande attenzione quello che la Regione ha lanciato nel sceglierci per l'inaugurazione di questo importante progetto di cui è capofila, per questo un sentito ringraziamento va agli assessori Benveduti e Berrino". A dirlo è l'assessore allo Sviluppo Economico della Città di Savona Maria Zunato in merito all'inaugurazione del primo sportello "Opera".

"Savona è un'area di crisi complessa, tuttavia questo è un territorio di grandi competenze. Con questo strumento disoccupati, lavoratori espulsi a seguito di crisi industriale, nonché lavoratori a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi industriale potranno accedere a programmi di ricollocamento od essere ausiliati nella progettazione e pianificazione della propria start up - conclude - In tutto questo il Bic prosegue ed amplia il proprio ruolo di incubatore e sviluppatore delle competenze".